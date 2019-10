Heute LIVE: Sporting Lissabon gegen LASK - Live-Stream & TV-Übertragung

Am heutigen Donnerstagabend empfängt Sporting Lissabon den LASK in der Europa League. Hier sehen Sie das Match live im TV und via Live-Stream.

Der LASK peilt heute Abend das nächste Erfolgserlebnis in der Gruppenphase der Fußball-Europa-League an. Nach dem Auftaktsieg gegen Rosenborg Trondheim wartet nun das Auswärtsmatch gegen Sporting auf die Linzer, die mit einem Punktgewinn in Lissabon dem Aufstieg ins Sechzehntelfinale einen bedeutenden Schritt näher kommen würden.

Die Chancen auf ein positives Resultat gegen den portugiesischen Cup- und Liga-Cup-Sieger sind laut Coach Valerien Ismael durchaus gegeben: "Wir sind in einer guten Verfassung und haben in diesem Jahr im Europacup schon gezeigt, dass wir jeder Mannschaft Paroli bieten können, wenn wir ans Limit gehen."

Sporting Lissabon gegen LASK live im TV

Das Match Sporting Lissabon gegen LASK wird heute Abend im Free-TV auf Puls 4 übertragen. Der Sender überträgt das Europa League-Match zwischen Sporting Lissabon und LASK ab 21:00 Uhr in hochauflösender Bildqualität. Die Vorberichterstattung startet um 20.15 Uhr. Anpfiff ist um 21.00 Uhr im Estádio José Alvalade in Lissabon. Die Highlights aller weiteren EL-Partien präsentiert Puls 4 ab 23.10 Uhr.

Sporting Lissabon gegen LASK im Live-Stream

Wer das Fußball-Match nicht live im TV mitverfolgen kann und auf der Suche nach einem Live-Stream ist, kann das Duell zwischen Sporting Lissabon und LASK problemlos via Puls 4 über die ZAPPN App und Spox.com streamen. Mit der heurigen Europa League-Saison hat sich der Streaminganbieter DAZN die Rechte an allen Live-Spielen gesichert. DAZN ist kompatibel mit Smart TVs, Smartphones, Tablets und Spielekonsolen. Über diese Geräte kann der Live-Stream zum Spiel Sporting Lissabon gegen LASK problemlos abgespielt werden.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das EL-Match online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht.

Das Europa-League-Match Sporting Lissabon - LASK im Ticker

Fans, die das Spiel nicht in Bild verfolgen können, empfehlen wir den VIENNA.at-Liveticker. Hier finden Sie Aufstellungen, Statistiken und blitzschnell aktualisierte Infos darüber, was im Stadion gerade passiert.