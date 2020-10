Heute LIVE: Sporting Lissabon gegen LASK Linz - Live-Stream & TV-Übertragung

Portugals Spitzenclub Sporting Lissabon empfängt im Europa League-Play-Off LASK Linz. Hier sehen Sie das Match live im TV und via Live-Stream.

Als alter Bekannter mit neuen Problemen trifft Portugals Spitzenclub Sporting im entscheidenden Play-off-Duell um die Europa-League-Teilnahme auf den LASK. Lissabons Nummer zwei hinter Rekordmeister Benfica traf schon vor einem Jahr in der Gruppenphase auf die Linzer. Die ließen die Portugiesen damals hinter sich. Sporting plagen vor dem neuerlichen Aufeinandertreffen am Donnerstagabend im heimischen Estadio Jose Alvalade aber ganz andere Probleme.

Coronavirus macht Sporting Lissabon zu schaffen

Seit nun schon über zwei Wochen grassiert das Coronavirus im Kader der "Löwen". Das Auftaktspiel in der Liga wurde verschoben, beim Aufstieg über Aberdeen in dritten Quali-Runde fehlten neun Akteure sowie Trainer Ruben Amorim, der sich in Selbstisolation befand. Der 35-Jährige saß auch am Wochenende beim 2:0 gegen Pacos de Ferreira nicht auf der Bank. Sein ihn vertretender Assistent Emanuel Ferro sagte danach, es sei "unmöglich" zu sagen, wann Amorim wieder zur Verfügung stehe. Die Trainingseinheiten beobachtet der Chefcoach angeblich via Video. Gegen Ferreira kehrten immerhin zwei Profis zurück, die nach einem positiven Covid-19-Test in der Vorwoche gefehlt hatten.