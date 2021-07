Heute LIVE: Sparta Prag gegen Rapid Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Heute Abend trifft Rapid Wien in der CL-Qualifikation auf Sparta Prag. Hier sehen Sie das Match live im TV und via Live-Stream.

Rapid Wien hofft auf einen Erfolg und hält am Traum von der Teilnahme der Fußball-Champions League fest. Nach einem 2:1-Heimerfolg gegen Sparta treffen die Wiener mit einer guten Ausgangsposition heute Abend im Rückspiel auf Sparta Prag. Dabei steht viel auf dem Spiel, hat doch der Aufsteiger im Falle eines Ausscheidens in der 3. Runde gegen den französischen Topclub AS Monaco einen Platz im "Trostbewerb" Europa League sicher.