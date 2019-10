Heute LIVE: Slowenien gegen Österreich - Live-Stream & TV-Übertragung

Nach dem Sieg gegen Israel stehen die Zeichen für einen EM-Einzug von Österreich gut. Als nächstes muss Österreich aber gegen Slowenien überzeugen. Sehen Sie hier, wo Sie das Spiel live sehen können.

Bei einem Sieg am Sonntag in Slowenien wäre man dem Startplatz schon ganz nahe, wie Aleksandar Dragovic betonte. "Wenn wir da gewinnen, können wir vielleicht träumen, bei der EM dabei zu sein." Der Leverkusen-Profi gab die Marschroute vor: "Wir wollen drei Punkte holen. Egal, wer spielt, jeder muss für Österreich bis zum Umfallen kämpfen, und das wird auch jeder tun, denke ich."

Angesichts von zwei Punkten Vorsprung auf Slowenien und Nordmazedonien wäre schon ein Punkt in Ljubljana hilfreich. "Aber wir müssen dort spielen, als ob wir gewinnen müssten, und dürfen nicht herumrechnen", forderte Dragovic. Der Sieg über Israel sei "hart erkämpft" gewesen, berichtete der Wiener. "Ich weiß gar nicht, ob wir die bessere Mannschaft waren, aber das ist im Endeffekt auch egal."

Slowenien gegen Österreich live im TV

EM-Quali: Slowenien gegen Österreich im Live-Stream

Jene, die zu dieser Zeit keinen Fernseher zur Verfügung haben, können die ORF-Übertragung vom Match Slowenien gegen Österreich auch via Live-Stream in der TVthek mitverfolgen.

Das Match im Live-Ticker

Fußball-Fans, die das Spiel nicht in live Bild verfolgen können, empfehlen wir am heutigen Fußball-Abend den VIENNA.at- Live-Ticker zum Spiel Slowenien gegen Österreich. Hier finden Sie Aufstellungen, Statistiken und blitzschnell aktualisierte Infos darüber, was im Stadion gerade passiert.