Heute LIVE: SKN St. Pölten gegen Rapid Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Rapid Wien trifft heute auf den SKN St.Pölten. Derzeit liegen die Niederösterreicher noch auf Platz drei. Die Hütteldorfer haben allerdings ein klares Ziel vor Augen. Hier sehen Sie das Match im Live-Stream und live im TV.

Rapids Ausgangsposition vor dem Fußball-Bundesliga-Spiel beim SKN St. Pölten ist klar. Im Rennen um einen Platz in der Meistergruppe benötigen die Hütteldorfer am Samstag einen Erfolg. “Wenn wir verlieren, kann sich der schlechteste Rechner ausrechnen, was sein wird”, erklärte Trainer Dietmar Kühbauer. “Jeder weiß, dass uns nur ein Sieg helfen kann, und das muss auch unser Ziel sein.”

Das Fußball-Match zwischen St. Pölten und den Rapidlern wird heute Nachmittag nicht live im Free-TV übertragen. Der Bezahlsender Sky hat sich in der heurigen Saison die Exklusivrechte der Bundesliga gesichert. Das Match zwischen SKN St. Pölten und SK Rapid Wien wird heute Nachmittag ab 16.00 Uhr live aus Sky Sport 8 HD in hochauflösender Bildqualität übertragen. Der Anpfiff zur Partie findet um 17.00 Uhr statt.

Bundesliga: St. Pölten gegen Rapid Wien im Live-Stream

Wer es nicht rechtzeitig vor den Fernseher schafft, kann sich das Bundesligaspiel zwischen SKN St. Pölten und rapid Wien via Sky auf Sky Go bzw Sky Ticket auf PC, Laptop oder dem Smartphone im Live-Stream ansehen. Während Sky-Abonennten via Sky Go einfach loslegen können, haben Nicht-Abonennten die Möglichkeit, das Match via Sky-Ticket mit einem Kurzzeit-Abo via Live-Stream zu sehen.