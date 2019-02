Heute LIVE: Schalke 04 gegen Manchester City - Live-Stream & TV-Übertragung

Am heutigen Abend treffen im Champions League-Achtelfinalhinspiel Schalke 04 und Manchester City aufeinander. Hier sehen Sie das Match im Live-Stream.

Schalke 04 startet am heutigen Mittwochabend als krasser Außenseiter ins Achtelfinale der Champions League. Die in der deutschen Fußball-Bundesliga ins Straucheln geratenen Gelsenkirchner empfangen Englands Meister Manchester City. Dieser hat die Ambition, endlich auch in der Königsklasse seinen Ansprüchen gerecht zu werden. Cristiano Ronaldo gastiert mit Juventus Turin bei Atletico Madrid.

Champions League: Schalke gegen ManCity im Live-Stream

Der Streaming-Dienst DAZN bietet am heutigen Mittwochabend das Champions League-Duell zwischen Schalke 04 und Manchester City in voller Länger im Live-Stream. Sky-Abonnennten können das Match Schalke gegen ManCity via Sky Go und Sky Ticket im Live-Stream auf Smartphone, Tablet oder Laptop in der Konferenz mitverfolgen.