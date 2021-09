Heute LIVE: Salzburg gegen Lille - Live-Stream und TV-Übertragung

Salzburg tritt am Mittwoch in der Champions League gegen Lille an - und das nicht ohne TV-Übertragung.

Salzburg tritt am Mittwoch in der Champions League gegen Lille an - und das nicht ohne TV-Übertragung.

Salzburg tritt am Mittwoch in der Champions League gegen Lille an - und das nicht ohne TV-Übertragung. ©APA/KRUGFOTO (Symbolbild)

Salzburg zielt am Mittwoch gegen OSC Lille auf seine ersten drei Punkte in der Champions-League-Saison 2020/21 ab. Eine Favoritenrolle gibt es allerdings weder für Österreichs - noch für Frankreichs Fußball-Meister. Hier kann das Spiel live im TV und via Livestream mitverfolgt werden.

Nach neun Siegen in den ersten neun Partien der heimischen Liga gehen die Salzburger mit Selbstvertrauen geschwellter Brust ins Spiel. Trainer Matthias Jaissle sah seine Mannschaft gegen ein französisches Topteam aber keineswegs in der Favoritenrolle. "Lille hat unfassbare Qualität, vor allem in der Offensive. Da müssen wir auf der Hut sein. In Summe ist Lille eine spielstarke Mannschaft, die mit Ball viele interessante Muster spielt. Wir wollen das unterbinden und natürlich auch wieder unsere Art auf den Platz bringen."

Gelassenheit bei Jaissle vor Salzburg gegen Lille

Seit dem Elferwahnsinn von Sevilla (1:1) gingen Salzburg fast die Innenverteidiger aus. Jaissle reagierte darauf auch am Dienstag öffentlich gelassen. "Der Kader bringt in der Breite Qualität mit." Die Lage in der Defensive hat sich auch leicht entspannt. Zwar fehlen in Oumar Solet, Kamil Piatkowski und Albert Vallci drei Innenverteidiger verletzt. Bei einem vierten, Maximilian Wöber, schaute es am Dienstag bezüglich eines Comebacks aber "ganz gut aus", wie Jaissle vor dem Abschlusstraining verriet. Die Eindrücke der letzten Einheit wollte der Trainer "noch wirken lassen", der zuletzt am Oberschenkel angeschlagene Wöber werde aber zumindest im Kader stehen.

Salzburg gegen Lille live im TV

Das CL-Match zwischen Salzburg und Lille wird heute Abend live im Free-TV gezeigt. ServusTV zeigt das Champions-League-Match live und in voller Länge. Die TV-Übertragung startet um 20.15 Uhr, Anpfiff ist um 21.00 Uhr.

Salzburg gegen Lille im Live-Stream

Das Champions-League-Match zwischen Salzburg und Lille wird von ServusTV auch als Live-Stream angeboten. Wer das Match also im Live-Stream mitverfolgen möchte, kann das über die ServusTV-Website tun.

Außerdem hat sich der Streaminganbieter DAZN die Rechte an Live-Spielen gesichert. DAZN ist kompatibel mit Smart TVs, Smartphones, Tablets und Spielekonsolen. Über diese Geräte kann der Live-Stream zum Spiel Salzburg gegen Lille problemlos abgespielt werden.

