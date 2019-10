Heute LIVE: Red Bull Salzburg gegen Rapid Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Am Sonntag kommt es in Wals-Siezenheim zum Schlagerspiel Red Bull Salzburg gegen Rapid Wien. Hier sehen Sie das Match live im TV und via Live-Stream.

Vier Tage nach der bitteren Champions-League-Niederlage gegen Napoli wartet auf Red Bull Salzburg ein Schlagerspiel in der Fußball-Bundesliga. Der Titelverteidiger bekommt es am Sonntag in Wals-Siezenheim mit Rapid zu tun und ist laut Trainer Jesse Marsch auf ein Duell eingestellt, in dem es hoch hergehen könnte.

Das bisher letzte Kräftemessen endete im September im Cup mit einem Auswärtssieg der "Bullen" nach Verlängerung, die Hütteldorfer beendeten die Partie zu neunt. Marsch rechnet auch diesmal mit einer harten Gangart der Grün-Weißen. "Ich erwarte ein kampfbetontes, körperbetontes Spiel. Für meine Mannschaft wird es wichtig sein, die Disziplin zu wahren und die Konzentration voll auf das Spiel zu legen, nicht auf andere Sachen."

Red Bull Salzburg gegen Rapid Wien live im TV

Das Bundesliga-Duell zwischen Red Bull Salzburg und Rapid Wien wird heute nicht im Free-TV übertragen. Im Pay-TV ist das Match ab 16.00 Uhr auf Sky auf dem Sender Sky Sport Austria 1 HD zu sehen. Der Anpfiff ist um 17.00 Uhr.

Die Zusammenfassung des Spieltags ist heute Abend um 19.15 Uhr in ORFeins zu sehen. Dort stehen die Highlights der heutigen Sonntagspartien auf dem Programm, darunter auch die Begegnung zwischen RB Salzburg und Rapid.

Bundesliga: RB Salzburg gegen Rapid Wien im Live-Stream