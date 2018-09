Heute LIVE: Red Bull Salzburg gegen Rapid Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Nach mehreren Niederlagen will Rapid heute endlich einen Sieg gegen den Meister Red Bull Salzburg erreichen. Hier sehen Sie, wo das Bundesliga-Match im Live-Stream und live im TV zu sehen ist.

Rechtzeitig vor dem Fußball-Bundesliga-Schlager am Sonntag auswärts gegen Red Bull Salzburg hat Rapid wieder ein Erfolgserlebnis eingefahren. Nach dem Heim-2:0 in der Europa League gegen Spartak Moskau traten die Hütteldorfer die Reise zum Serienmeister und überlegenen Tabellenführer mit neu gewonnenem Selbstvertrauen an, denn man will die Negativserie gegen die “Bullen” endlich beenden.

Red Bull Salzburg gegen Rapid Wien live im TV Anpfiff zum Match ist am heutigen Sonntag um 17.00 Uhr in der Red Bull Arena Wald-Siezenheim. Das Spiel zwischen Red Bull Salzburg und Rapid Wien wird allerdings nicht im Free-TV übertragen. Wer das Spiel zwischen den Bullen und den Grün-Weißsen trotzdem live im TV mitverfolgen möchte, muss den Bezahlsender Sky einschalten. Das Spiel wird ab 16.30 Uhr auf Sky Sport Austria übertragen. Der ORF bietet am Sonntagabend ab 19.15 Uhr eine Zusammenfassung der Bundesliga-Runde, bei der auch die Highlights des Matches RB Salzburg gegen Rapid Wien gezeigt werden.

Red Bull Salzburg gegen Rapid Wien im Live-Stream Wer es heute nicht vor den Fernseher schafft, kann sich das Bundesliga-Match zwischen Red Bull Salzburg und Rapid Wien auch via Live-Stream ansehen. Via Sky Go können Sky-Abonnementen auch auf mobilen Geräten einschalten. Neu im Sky-Angebot: Die 12er-Liga um 19,99 Euro monatlich.