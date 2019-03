Heute LIVE: Red Bull Salzburg gegen Napoli - Live-Stream & TV-Übertragung

Im heutigen EL-Achtelfinal-Rückspiel empfängt Red Bull Salzburg SSC Napoli. Hier sehen Sie das Match live im TV und im Live-Stream.

Den Ausfällen dreier Stammspieler und einer denkbar schwierigen Ausgangslage zum Trotz will Fußball-Serienmeister Salzburg am Donnerstag das Wunder schaffen. Gegen Italiens Tabellenzweiten Napoli gilt es, in der heimischen Red-Bull-Arena das 0:3 aus dem Hinspiel wett- und den Aufstieg ins Viertelfinale der Europa League perfekt zu machen.