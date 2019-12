Heute LIVE: Red Bull Salzburg gegen Liverpool - Live-Stream & TV-Übertragung

Im letzten Gruppenspiel der Champions League trifft Red Bull Salzburg auf Liverpool und will die Chance auf das Achtelfinale wahren. Hier sehen Sie das Match live im TV und via Live-Stream.

Mit dem "Wunder von Wals-Siezenheim" will sich Red Bull Salzburg am heutigen Dienstag ins Achtelfinale der Fußball-Champions-League katapultieren. Nur ein Heimsieg gegen Titelverteidiger Liverpool bringt den Aufstieg in Gruppe E, am Selbstvertrauen der "Bullen" soll es nicht mangeln. "Wir sind bereit für einen großartigen Moment", betonte Trainer Jesse Marsch.

Liverpool geht das Champions-League-Auswärtsspiel in Salzburg laut Trainer Jürgen Klopp "wie ein Finale" an. "Wir wissen das seit zwei Wochen und wir müssen dafür bereit sein", sagte der Deutsche bei einem Pressetermin am Montagabend. "Wir sind kein typischer Champions-League-Sieger, wir sind immer noch gierig. Wir werden um unser Leben rennen. Wir werden alles geben", kündigte er an.

Red Bull Salzburg gegen FC Liverpool live im Fernsehen

Das Champions League-Match FC Liverpool gegen Red Bull Salzburg wird heute Abend nicht im Free-TV gezeigt. Wer das Match live im TV sehen will, muss den Bezahlsender Sky einschalten. Hier ist das Match auf dem Sender Sky Sport 1 HD in der Konferenz zu sehen. Die Vorberichterstattung startet um 18.30 Uhr, bevor um 18.55 Uhr der Anpfiff erfolgt.

RB Salzburg gegen Liverpool im Live-Stream

Mit der heurigen Champions League-Saison hat sich auch der Streaminganbieter DAZN die Rechte an Live-Spielen gesichert. Das Match zwischen Red Bull Salzburg und Liverpool ist heute bei DAZN in voller Länge zu sehen. Sky bietet für alle, die es nicht rechtzeitig vor den TV schaffen, einen Live-Stream zum CL-Match zwischen Salzburg und Liverpool in der Konferenz an.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das Spiel zwischen RB Salzburg und Liverpool online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht.

Das Champions League-Match RB Salzburg gegen Liverpool im Ticker