Heute LIVE: Red Bull Salzburg gegen KRC Genk - TV-Übertragung und Live-Stream

Am heutigen Dienstag startet Red Bull Salzburg gegen KRC Genk in der Gruppe E in die Gruppenphase der Champions League. Hier sehen Sie das Match live im TV und via Live-Stream.

Für Red Bull Salzburg wird es heute Abend ernst. Nach zahlreichen gescheiterten Anläufen bestreitet Österreichs Fußball-Serienmeister gegen den belgischen Champion KRC Genk sein erstes Spiel in der Champions League. "Wir brauchen die beste Leistung in dieser Saison", stellte Trainer Jesse Marsch klar, dem aber grundsätzlich nicht bange ist.

RB Salzburg gegen Genk in der Favoritenrolle

Denn in der Gruppe E, in der auch Champions-League-Titelverteidiger Liverpool und der italienische Vizemeister Napoli warten, ist Genk der Gegner, gegen den ein Sieg sicher nicht als Sensation zu werten wäre. Da der belgische Meister in der heimischen Liga bisher nicht auf Touren kam, sehen viele Salzburg in der Favoritenrolle. Fakt ist, dass für das Erreichen des Mindestziels Platz drei, der zum Weiterspielen im Europa-League-Sechzehntelfinale berechtigen würde, drei Punkte zum Start überaus wichtig wären.

"Ja, wir müssen gewinnen", stellte Marsch klar. Man dürfe die Belgier aber nicht kleinreden. "Ich denke, es kann ein Vorteil für Genk sein, wenn sie ein paar harte Momente in dieser Saison haben", meinte der erste US-amerikanische Trainer in der Champions League.

Red Bull Salzburg gegen KRC Genk live im Fernsehen

Das Champions League-Match Red Bull Salzburg gegen KRC Genk wird heute Abend nicht im Free-TV gezeigt. Wer das Match live im TV sehen will, muss den Bezahlsender Sky einschalten. Hier ist das Match auf dem Sender Sky Sport Austria 1 zu sehen. Die Vorberichterstattung startet um 20.15 Uhr, bevor um 21.00 Uhr der Anpfiff erfolgt.

Die Spiele der Champions League-Runde sind auf Sky auch in der Konferenz zu sehen.

RB Salzburg gegen Genk im Live-Stream

Mit der heurigen Champions League-Saison hat sich auch der Streaminganbieter DAZN die Rechte an Live-Spielen gesichert. Das Match zwischen RB Salzburg und Genk ist allerdings exklusiv auf Sky in voller Länger zu sehen. Sky bietet für alle, die es nicht rechtzeitig vor den TV schaffen, einen Live-Stream zum CL-Match zwischen Salzburg und Genk an.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das Spiel zwischen RB Salzburg und KRC Genk online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht.

Das Champions League-Match RB Salzburg gegen Genk im Ticker

Fans, die das Spiel nicht in Bild verfolgen können, empfehlen wir den VIENNA.at-Liveticker. Hier finden Sie Aufstellungen, Statistiken und blitzschnell aktualisierte Infos darüber, was im Stadion gerade passiert.