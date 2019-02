Heute LIVE: Red Bull Salzburg gegen FC Brügge - Live-Stream & TV-Übertragung

Red Bull Salzburg hofft im Rückspiel in der Europa League gegen FC Brügge auf Heimstärke und den Aufstieg ins Achtelfinale. Hier sehen Sie das Spiel live.

Von den vergangenen zwölf Heimpartien im Bewerb haben die Salzburger zehn gewonnen und keine verloren. Nach dem 1:2 im Hinspiel in Belgien benötigen sie zum Aufstieg auch diesmal einen Sieg.

Aus der Bahn geworfen haben soll die Salzburger ihre erste Pflichtspielniederlage der Saison in Brügge keineswegs. “Ich sehe das nicht so drastisch. Man kann einmal verlieren. Wir sind ja nicht untergegangen dort”, betonte Red Bull Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer. “Wir haben noch 90 Minuten Minimum, in denen wir um das Weiterkommen fighten können.”