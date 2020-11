Heute LIVE: Red Bull Salzburg gegen FC Bayern München - Live-Stream & TV-Übertragung

In der Gruppe A der Champions League trifft heute der deutsche Meister FB Bayern München auf Red Bull Salzburg. Nach je zwei Spielen führen die Bayern die Gruppe an, RB Salzburg liegt auf dem letzten vierten Platz. Hier sehen Sie das Match live im TV und via Live-Stream.

Auf Bayern-Star David Alaba wartet am Dienstag im Champions-League-Auswärtsmatch gegen Red Bull Salzburg eine Premiere. Der österreichische Fußball-Star tritt erstmals in seiner Karriere in einem Pflichtspiel mit dem FC Bayern gegen eine österreichische Mannschaft an. "Das ist schon etwas Spezielles, in meiner Heimat ein Spiel zu machen, und das noch dazu auf höchstem Niveau", sagte der Wiener der APA.

Bayern gegen Red Bull Salzburg klarer Favorit

Sein Club führt die Tabelle der Gruppe A mit sechs Punkten aus zwei Partien an. Die Salzburger hingegen haben bisher nur einen Zähler ergattert. Dennoch warnte Alaba vor den "Bullen". "Sie sind ein gefährlicher Außenseiter, eine Mannschaft, die alles andere als zu unterschätzen ist. Ich verfolge diesen Club seit Jahren, sie spielen seit langer Zeit sehr guten Fußball und ziehen ihre Linie durch."

Daher werde man die Salzburger nicht auf die leichte Schulter nehmen, versprach Alaba. "Uns ist bewusst, dass wir zu 100 Prozent vorbereitet und konzentriert sein müssen", betonte der 28-Jährige vor dem Duell mit dem Club seiner ÖFB-Teamkollegen Andreas Ulmer und Cican Stankovic.

Red Bull Salzburg gegen FC Bayern München live im TV

Das Champions League-Match zwischen Red Bull Salzburg und dem FC Bayern München wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte liegen bei der Champions League bei Sky oder dem Streaming-Dienst DAZN, das Spiel Salzburg gegen Bayern München wird auf Sky Sport 2 übertragen. Der Anpfiff findet um 21.00 Uhr statt.

Champions League im Live-Stream

Auf dem Streamingportal von Sky - Sky Go - wird das Match zwsichen Salzburg und den Bayern auch via Live-Stream übertragen. Um das Champions-League-Spiel dort anzusehen, braucht man aber ein Abonnement. DAZN zeigt hingegen alle anderen Spiele der Champions League heute im Live Stream.

Salzburg gegen Bayern im Live-Ticker

Alle Highlights zum Champions League-Match zwischen Red Bull Salzburg und dem FC Bayern München können Sie auch im VIENNA.at-Live-Ticker mitverfolgen. Hier finden Sie die Aufstellung, alle Tore und alle News auf einem Blick.

(APA/red)