Heute LIVE: Red Bull Salzburg gegen Austria Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Heute empfängt RB Salzburg die in der Krise steckende Wiener Austria. Hier sehen Sie das Match im Live-Stream und via TV-Übertragung.

Fußball-Meister Red Bull Salzburg erwartet am Samstag (17.00 Uhr) einen Gegner, "der verzweifelt ist". So drückte es Trainer Jesse Marsch aus. Die Rede ist freilich von der Austria, die sich über eine ordentliche Leistung für die Cup-Schmach von Wattens zumindest ein wenig rehabilitieren will. Für die Salzburger könnte es das 70. Heimspiel in Serie ohne Niederlage werden.

Red Bull Salzburg gegen FK Austria Wien live im TV

Bundesliga: RB Salzburg gegen Austria im Live-Stream

Wer das Bundesiga-Spiel zwischen RB Salzburg und Austria Wien im Live-Stream mitverfolgen möchte, kann dies heute als Sky-Abonnent via Sky Go tun bzw. ist das Match auch via Sky Ticket für Tablet, Smartphone oder PC verfügar. Zahlreiche, illegale, Seiten bieten ebenfalls einen Live-Stream zum Spiel zwischen Red Bull Salzburg und Austria Wien an. Hier müssen Nutzer allerdings mit Spam und eventuell auch nicht einwandfreien Streams rechnen, da diese Seiten keine Rechte an den TV-Übertragungen besitzen.