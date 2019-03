Heute LIVE: Red Bull Salzburg gegen Austria Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Der Titelverteidiger Red Bull Salzburg will heute seinen Krönungszug in der Fußball-Bundesliga antreten. Hier sehen Sie das Match aus der Meistergruppe zwischen RB Salzburg und Austria Wien im Live-Steam und live im TV.

Mit einem Heimspiel gegen die Austria will Titelverteidiger Red Bull Salzburg am Sonntag (17.00 Uhr) seinen Krönungszug in der Fußball-Bundesliga antreten. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger LASK schmolz dank Punkteteilung auf vier Punkte, Ausrutscher sollte man sich nicht leisten. “Wir müssen jetzt in diesen Tunnel rein und das bis zum Schluss durchziehen”, betonte Salzburg-Coach Marco Rose.

Red Bull Salzburg trifft auf Austria Wien “Unser Ziel ist klar. Wir wollen Meister werden”, ergänzte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund. “Das ist aber nicht selbstverständlich, denn die Ausgangssituation ist spannend.” Rose warnte vorsichtshalber vor den “Veilchen”, die vor dem zweiten Spiel unter Coach Robert Ibertsberger stehen. “Man merkt die Aufbruchsstimmung. Sie kommen mit einer anderen Spielanlage. Sie haben in Graz und gegen Zenit St. Petersburg (3:0-Sieg im Test/Anm.) mit einer Dreierkette gespielt. Das hat Robert auch mit dem WAC so gemacht, und das erwarten wir auch am Sonntag”, meinte Rose. “Die Austria hat gegen St. Petersburg gezeigt, dass sie sich viel vornehmen.”

Gegen die Austria ließ Salzburg in der aktuellen Saison freilich nichts anbrennen, gewährte dem Gegner bei den beiden 2:0-Erfolgen nur einen Torschuss. “Wichtig wird es sein, gut zu starten”, erklärte Rose, der sich nach dem Aus in der Europa League voll auf Liga und Cup konzentrieren kann. “Aber da werden die Gegner etwas dagegen haben. Wir müssen daher voll fokussiert bleiben, kleinere Rückschläge gut verkraften.”

Red Bull Salzburg gegen Austria Wien live im TV Das Bundesliga-Duell zwischen Red Bull Salzburg und Austria Wien wird am heutigen Sonntag nicht im Free-TV übertragen. Im Pay-TV wird das Match ab 16.30 Uhr auf Sky auf dem Sender Sky Sport Austria HD übertragen. Der Anpfiff ist um 17:00 Uhr in der Red Bull Arena.

Bundesliga: Red Bull Salzburg gegen Austria Wien im Live-Stream Wer das Bundesiga-Spiel zwischen RB Salzburg und FAK im Live-Stream mitverfolgen möchte, kann online auf orf.at das Spiel problemlos live sehen. Auch Sky-Abonennten haben die Möglichkeit via Sky go bzw. Sky Ticket das Match im Live-Stream zu sehen. Zahlreiche, illegale, Seiten bieten ebenfalls einen Live-Stream zum Spiel zwischen Red Bull Salzburg und Austria Wien an. Hier müssen Nutzer allerdings mit Spam und eventuell auch nicht einwandfreien Streams rechnen, da diese Seiten keine Rechte an den TV-Übertragungen besitzen.