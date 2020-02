Heute LIVE: Real Madrid gegen Manchester City - Live-Stream & TV-Übertragung

im CL-Achtelfinale treffen heute Abend Real Madrid und Manchester City aufeinander. Hier sehen Sie das Match live im TV und via Live-Stream.

Zwei Spiele, zwei Siege: Real Madrid geht mit einer makellosen Heimbilanz ins heute Achtelfinal-Hinspiel der Fußball-Champions-League gegen Manchester City. 2012 setzte man sich im Estadio Bernabeu in der Gruppenphase mit 3:2 durch, 2016 folgte im Semifinale ein 1:0. Das Duell der beiden Großmächte aus Spanien und England ist der Schlager in der Runde der letzten 16.

Die "Citizens" kämpfen dabei um ihren ersten Erfolg gegen die "Königlichen" überhaupt, in England hatte es in der Vergangenheit zweimal ein Remis (1:1 bzw. 0:0) gegeben. Diese sieglose Serie zu beenden, wäre im Kampf um den Aufstieg für Englands Meister die halbe Miete. Der wäre allerdings nur ein Zwischenziel. "Wenn du den Titel gewinnen willst, musst du solche Teams besiegen, früher oder später. Du musst gegen die Großen gewinnen", verlautete City-Trainer Josep Guardiola.

Real Madrid gegen Manchester City live im TV

Das Champions League-Match zwischen Real Madrid und Manchester City wird nicht im Free-TV übertragen. Der Bezahlsender Sky zeigt das Match zwischen Real und ManCity live und exklusiv in voller Länge und in hochauflösender Bildqualität Sky Sport 2 HD. Die Live-Berichterstattung startet um 20.50 Uhr. Der Anpfiff findet um 21.00 Uhr statt. Auf Sky Sport 1 HD ist die CL-Konferenz zu sehen.

Champions League: Real gegen ManCity im Live-Stream

Sky-Abonnennten können das Champions League-Match zwischen Real Madrid gegen Manchester City via Sky Go und Sky Ticket im Live-Stream auf Smartphone, Tablet oder Laptop exklusiv und in voller Länger mtiverfolgen. Auf dem Streamingdienst DAZN sind im Anschluss an die Partie die Highlights zu sehen.