Heute LIVE: Real Madrid gegen AS Roma - Live-Stream & TV-Übertragung

Für Benzema und Co. wartet heute mit Real gegen den AS Roma eine Herausforderung. ©APA/AFP/GABRIEL BOUYS

Für Karim Benzema und Co. wartet heute mit Real Madrid eine erste Herausforderung in der Champions League. AS Roma wird es den königlichen nicht leicht machen. Hier sehen Sie, wo Sie das Champions League-Match im Live-Stream, im TV und im Live-Ticker mitverfolgen können.

Real Madrid ist in der Fußball-Champions-League in den vergangenen Jahren eine Klasse für sich gewesen. Nach den Triumphen 2016, 2017 und 2018 nehmen die “Königlichen” ab Mittwoch Titelgewinn Nummer vier in Folge ins Visier. Erster Gruppe-G-Gegner der Spanier ist am Mittwoch (21.00 Uhr) im Estadio Bernabeu die AS Roma.

Es ist gleich ein richtiger Gradmesser, standen die Italiener doch in der vergangenen Saison im Halbfinale der “Königsklasse”. Real geht mit einem guten Gefühl in die Partie, zumal die jüngsten elf Saisonen mit einem Sieg begonnen wurden. “Das erste Spiel ist immer sehr wichtig. Roma ist ein gutes Team mit sehr guten Spielern. Wir müssen schauen, dass wir den Ball haben und das Spiel kontrollieren”, sagte Real-Stürmer Karim Benzema. Der 30-jährige Franzose spielt genauso wie der Waliser Gareth Bale nach dem Abgang von Ronaldo eine noch wichtigere Rolle.

Real Madrid gegen AS Roma live im TV Das Champions League-Match zwischen Real Madrid und AS Roma wird nicht im Free-TV übertragen. Der Bezahlsender Sky zeigt das Match zwischen Real und Roma in voller Länge und in hochauflösender Bildqualität auf dem Sender Sky Sport Austria HD. Die Live-Berichterstattung startet um 20.45 Uhr Der Anpfiff findet um 21.00 Uhr statt. Gleichzeitig wird auf dem Sender Sky Sport 1 HD die Konferenz der heutigen Mittwochsspiele der CL übertragen.



Champions League: Real Madrid gegen AS Roma im Live-Stream Der Streaming-Dienst DAZN sicherte sich die Rechte an der Königsklasse und so werden alle Matches im Live-Stream übertragen. Auch Sky-Abonnennten können das Match Real Madrid gegen AS Roma via Sky Go im Live-Stream auf Smartphone, Tablet oder Laptop mitverfolgen.