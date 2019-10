Heute LIVE: RB Salzburg gegen SSC Napoli - Live-Stream & TV-Übertragung

Red Bull Salzburg will im heutigen Champions League-Duell gegen Napoli Revanche. Hier sehen Sie das CL-Match live im TV und via Live-Stream.

Sieben Monate nach ihrem bisher letzten Duell treffen Fußball-Serienmeister Salzburg und Napoli am heutigen Mittwoch in Wals-Siezenheim erneut aufeinander. Nach dem Achtelfinal-Aus in der Europa League wollen sich die "Bullen" nun in der Königsklasse schadlos halten. Salzburgs 6:2 über Genk und das 3:4 in Liverpool in den ersten beiden Gruppenspielen lassen auf ein Spektakel hoffen.

RB Salzburg geht motiviert ins CL-Duell

Der denkwürdige Abend vor drei Wochen, bei dem man die Anfield Road nach einer Aufholjagd von 0:3 auf 3:3 doch noch als Verlierer verlassen hatte, sei in keiner Weise spurlos an seiner Mannschaft vorübergegangen, betonte Innenverteidiger Maximilian Wöber. "In Liverpool war es für diese junge Mannschaft das erste Mal auf dieser großen Bühne. Wir hatten zu viel Respekt, haben daraus aber gelernt", versicherte der 21-Jährige.

Ähnlich klang Trainer Jesse Marsch. Von seiner Truppe erwarte er sich am Mittwoch "ein angstloses Gefühl", während es in Liverpool diesbezüglich "schwierig" gewesen sei. "Wir haben viel daraus gelernt. Die Mannschaft wird mutig auftreten", kündigte der US-Amerikaner an. "Wir werden nicht wie in Liverpool die ersten 30 Minuten verschlafen und alles versuchen, um die Null zu halten", bestätigte Wöber.

Schwieriges Match gegen Napoli erwartet

Dass Napoli in der Offensive über Weltklassespieler verfügt, ist freilich eine Tatsache. Ob Arkadiusz Milik, der im März dieses Jahres das entscheidende Tor in Salzburg erzielte, Dries Mertens, Jose Callejon, Hirving Lozano, Lorenzo Insigne oder Amin Younes - Trainerroutinier Carlo Ancelotti verfügt vorne über eine Riege feiner, international erfahrener Spieler. "Wir haben mit unserer Viererkette extrem viel trainiert. Es wird sicher nicht einfach, aber wir sind gewappnet und top motiviert", meinte Wöber dazu.

Red Bull Salzburg gegen SSC Napoli live im Fernsehen

Das Champions League-Match Red Bull Salzburg gegen SSC Neapel wird heute Abend nicht im Free-TV gezeigt. Wer das Match live im TV sehen will, muss den Bezahlsender Sky einschalten. Hier ist das Match auf dem Sender Sky Sport Austria 1 zu sehen. Die Vorberichterstattung startet um 20.15 Uhr, bevor um 21.00 Uhr der Anpfiff erfolgt.

Die Spiele der Champions League-Runde sind auf Sky auf den Sendern Sky Sport Austria 2 und Sky Sport 1 auch in der Konferenz zu sehen.

RB Salzburg gegen Napoli im Live-Stream

Mit der heurigen Champions League-Saison hat sich auch der Streaminganbieter DAZN die Rechte an Live-Spielen gesichert. Das Match zwischen Salzburg und Napoli ist allerdings exklusiv auf Sky in voller Länger zu sehen. Sky bietet für alle, die es nicht rechtzeitig vor den TV schaffen, einen Live-Stream zum CL-Match zwischen Red Bull Salzburg und SSC Napoli an.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das Spiel zwischen RB Salzburg und Napoli online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht.

Das Champions League-Match RB Salzburg gegen Napoli im Ticker

Fans, die das Spiel nicht in Bild verfolgen können, empfehlen wir den VIENNA.at-Liveticker. Hier finden Sie Aufstellungen, Statistiken und blitzschnell aktualisierte Infos darüber, was im Stadion gerade passiert.