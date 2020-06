Heute LIVE: RB Salzburg gegen Rapid Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Im Spitzenspiel nach der Corona-Pause treffen in der Bundesliga Red Bull Salzburg und Rapid Wien aufeinander. Hier können Sie das Match live im TV oder via Live-Stream sehen.

Der Geisterspiel-Kracher Salzburg gegen Rapid bringt gleich zum Start der Meistergruppe am Mittwoch (20.30 Uhr/live ORF eins) einen ersten Fingerzeig im Titelrennen der Fußball-Bundesliga. Grün-Weiß darf nach dem LASK-Urteil wieder Hoffnungen hegen, man könnte den "Bullen" bis auf einen Punkt nahekommen. Für Salzburg-Coach Jesse Marsch ist das Spiel "vielleicht das wichtigste in der Meisterrunde".

Red Bull Salzburg gegen Rapid Wien live im TV

Anpfiff zum Match ist am heutigen Mittwoch um 20.30 Uhr in der Red Bull Arena Wald-Siezenheim. Das Spiel zwischen Red Bull Salzburg und Rapid Wien wird auch im Free-TV übertragen. Der ORF überträgt das Bundesliga-Spitzenspiel auf ORFeins. Auch der Bezahlsender Sky bietet das Match live an. Das Spiel wird ab 20.25 Uhr auf Sky Sport Austria 1 übertragen.