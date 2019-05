Heute LIVE: Rapid Wien gegen Wacker Innsbruck - Live-Stream & TV-Übertragung

Für Rapid geht es im Heimspiel gegen Wacker Innsbruck um wichtige Punkte im Rennen um die Teilnahme im Europacup-Play-off. Hier sehen Sie das Match im Live-Stream und live im TV.

Rapid Wien könnte am heutigen Samstag in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga bereits zwei Runden vor Schluss die Teilnahme am Play-off um den letzten Europacup-Startplatz fixieren. Die Wiener benötigen dafür daheim gegen Wacker Innsbruck nur einen Punkt. Klares Ziel sind aber drei Zähler, um den Gruppensieg und das damit verbundene Heimrecht zum Play-off-Auftakt nicht zu gefährden.

Bundesliga: Rapid Wien gegen Wacker Innsbruck im Live-Stream

Wer das Bundesiga-Spiel zwischen Rapid Wien und Wacker Innsbruck im Live-Stream mitverfolgen möchte, kann online auf orf.at das Spiel problemlos live sehen. Auch Sky-Abonennten haben die Möglichkeit via Sky go bzw. Sky Ticket das Match im Live-Stream zu sehen. Zahlreiche, illegale, Seiten bieten ebenfalls einen Live-Stream zum Spiel zwischen Rapid und Wacker an. Hier müssen Nutzer allerdings mit Spam und eventuell auch nicht einwandfreien Streams rechnen, da diese Seiten keine Rechte an den TV-Übertragungen besitzen.