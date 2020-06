Heute LIVE: Rapid Wien gegen WAC - Live-Stream & TV-Übertragung

Am heutigen Sonntag trifft Rapid Wien auf den WAC. Beide Mannschaften wollen es besser machen als bei vergangenen Spielen. Hier sehen Sie das Match live im TV und via Live-Stream.

Rapid ist mit einem ordentlichen Schuss Pragmatismus auf Rang zwei der Fußball-Bundesliga geklettert. Am Sonntag (17 Uhr/live ORF1 und Sky) empfangen die Wiener den drei Punkte zurückliegenden Verfolger WAC. Nach dem rustikalen Kampfspiel gegen den LASK soll es laut Trainer Dietmar Kühbauer wieder ansehnlicher werden. Weil Rapid mehr Räume wittert.

"Im Spiel müssen wir es besser als gegen den LASK machen, das ist uns bewusst. Wir werden es auch besser machen", kündigte Kühbauer am Freitag an. Im leeren Allianz Stadion ist der WAC zu Gast. "Ein sogenannter Dorfclub, der keiner mehr ist", meinte Kühbauer. Er attestierte den Wolfsbergern spielerische Klasse. "Der WAC hat letztes Jahr schon einen sehr guten Fußball gespielt und spielt dieses Jahr einen noch schöneren Fußball. Wir müssen wach sein und dürfen nicht glauben, dass das ein Selbstläufer wird, weil wir den LASK geschlagen haben", sagte Kühbauer.

Rapid Wien gegen WAC live im TV

Anpfiff zum Match ist am heutigen Sonntag um 17.00 Uhr in Wien-Hütteldorf. Das Spiel zwischen Rapid Wien und dem WAC wird auch im Free-TV übertragen. Der ORF überträgt das Bundesliga-Spitzenspiel auf ORFeins. Auch der Bezahlsender Sky bietet das Match live an. Das Spiel wird ab 16.00 Uhr Uhr auf Sky Sport Austria 2 übertragen.