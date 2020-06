Heute LIVE: Rapid Wien gegen TSV Hartberg - Live-Stream & TV-Übertragung

Am heutigen Sonntag treffen Rapid Wien und TSV Hartberg erneut in der Meistergruppe aufeinander. Hier sehen Sie das Match live im TV und via Live-Stream.

Rapid greift am Sonntag im Allianz Stadion nach dem zweiten Sieg gegen den TSV Hartberg binnen fünf Tagen. Ein Erfolg über die Steirer wäre gleichzeitig der fünfte Dreier der Hütteldorfer en suite in der Fußball-Bundesliga und würde die fünf Punkte hinter Red Bull Salzburg liegenden Grün-Weißen im Titelrennen halten.

Rapid Wien gegen Hartberg live im TV

Anpfiff zum Match ist am heutigen Sonntag um 17.00 Uhr in Wien-Hütteldorf. Das Spiel zwischen Rapid Wien und TSV Hartberg wird auch im Free-TV übertragen. Der ORF überträgt das Bundesliga-Spitzenspiel auf ORFeins. Auch der Bezahlsender Sky bietet das Match live an. Das Spiel wird ab 16.00 Uhr Uhr auf Sky Sport Austria 13 HD übertragen.

Rapid Wien gegen TSV Hartberg im Live-Stream

Wer es heute nicht vor den Fernseher schafft, kann sich das Bundesliga-Match zwischen Rapid Wien und Hartberg auch via Live-Stream ansehen. Das Spiel wird über die ORF-Tvthek und via Sky X auch auf mobilen Geräten online verfügbar sein.