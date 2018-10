Heute LIVE: Rapid Wien gegen St. Pölten - Live-Stream & TV-Übertragung

Rapid Wien gegen St. Pölten im Live-Stream

Wer es nicht rechtzeitig vor den Fernseher schafft, kann sich das Bundesligaspiel zwischen Rapid Wien und SKN St. Pölten via Sky auf Sky Go bzw Sky Ticket auf PC, Laptop oder dem Smartphone im Live-Stream ansehen. Während Sky-Abonennten via Sky Go einfach loslegen können, haben Nicht-Abonennten die Möglichkeit, das Match via Sky-Ticket mit einem Kurzzeit-Abo zu sehen.