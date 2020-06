Heute LIVE: Rapid Wien gegen RB Salzburg - Live-Stream & TV-Übertragung

Im Spitzenspiel der Runde treffen heute Abend Rapid Wien und Red Bull Salzburg aufeiandner. Hier sehen Sie das Match live im TV und via Live-Stream.

Die Vorstellung, dass Red Bull Salzburg ausgerechnet im Allianz Stadion den Gewinn des Fußball-Meistertitels so gut wie fix machen kann, ist für Rapid wenig verlockend. Daher hätte Trainer Dietmar Kühbauer nichts dagegen, wenn sein Team am Mittwoch zumindest einen Punkt gegen die "Bullen" holt.

Rapid Wien gegen Red Bull Salzburg live im TV

Anpfiff zum Match ist am heutigen Mittwoch um 20.30 Uhr in Wien-Hütteldorf. Das Spiel zwischen Rapid Wien und Red Bull Salzburg wird auch im Free-TV übertragen. Der ORF überträgt das Bundesliga-Spitzenspiel auf ORFeins. Auch der Bezahlsender Sky bietet das Match live an. Das Spiel wird ab 20.00 Uhr Uhr auf Sky Sport Austria 1 übertragen.