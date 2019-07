Heute LIVE: Rapid Wien gegen RB Salzburg - Live-Stream & TV-Übertragung

Heute startet die Bundesliga-Saison mit dem Duell Rapid Wien gegen Red Bull Salzburg. Hier seht ihr das Match im Live-Stream und live im TV.

Österreichs Fußball-Rekordmeister Rapid Wien empfängt gleich zum Bundesliga-Start am heutigen Freitagabend den Topfavoriten Red Bull Salzburg. "Wir freuen uns auf den Meisterschaftsauftakt, weil wir wirklich daran glauben, dass wir siegen können, obwohl Salzburg nach wie vor der Titelkandidat Nummer eins ist", betonte Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer am Donnerstag, an dem 19.500 Tickets weg waren.

"Wir sind bereit für das erste Spiel, obwohl es noch viel zu tun gibt", betonte Red Bull Salzburg-Trainer Jesse Marsch, der im Sommer das Trainerzepter von Erfolgscoach Marco Rose beim Serienchampion und Double-Gewinner übernommen hat.

Bundesliga: Rapid Wien gegen Red Bull Salzburg live im TV

Anpfiff ist am heutigen Freitag um 20.45 Uhr im Wiener Allianz Stadion. A1 überträgt das emotionale Duell live im Free-TV auf dem neuen Sender A1nowbei A1 TV (Kanal 0 in HD und 10 in SD), online www.A1now.tv und in der A1 Xplore TV App. Die Live-Übertragung startet pünktlich zum Anstoß der Partie um 20:45 Uhr.

Der Bezahlsender Sky hat sich die Rechte an der Bundesliga gesichert. Das Match zwischen Rapid Wien und Red Bull Salzburg wird auf dem Sender Sky Sport Austria 1 HD übertragen. Die Vorberichterstattung startet bereits um 19.00 Uhr

Rapid gegen RB Salzburg im Live-Stream

Wer es heute nicht vor den Fernseher schafft, kann sich das Bundesliga-Match zwischen Rapid Wien und Red Bull Salzburg auch via Live-Stream ansehen. A1 Now bietet zeitgleich zur TV-Übertragung auch einen Live-Stream für Nicht-Abonennten an.