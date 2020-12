Heute LIVE: Rapid Wien gegen Molde - Live-Stream & TV-Übertragung

Der SK Rapid Wien empfängt am heutigen Donnerstagabend Norwegens Vorjahres-Champion Molde FK zum Entscheidungsspiel in der Europa League. Hier sehen Sie das Match live im TV und via Live-Stream.

Die Hütteldorfer stehen dabei unter Siegzwang, wollen sie das angepeilte Sechzehntelfinale noch erreichen. Dafür benötigt die Mannschaft von Rapid Wien-Trainer Dietmar Kühbauer entweder ein 1:0 oder einen Erfolg mit mindestens zwei Toren Unterschied, nachdem Molde zu Hause 1:0 gewonnen hat.

Rapid Wien gegen Molde live im TV

Das EL-Match zwischen Rapid Wien und Molde wird heute Abend live im Free-TV gezeigt. Puls 4, der einzige österreichische Sender, der die Rechte für die Europa League erworben hat, zeigt das Europa League-Match exklusiv live und in voller Länge. Die TV-Übertragung startet um 18.15 Uhr, Anpfiff ist um 18.55 Uhr.

Rapid gegen Molde im Live-Stream

Das Europa League-Match zwischen Rapid Wien und Molde wird von Puls4 auch als Live-Stream angeboten. Wer das Match also im Live-Stream mitverfolgen möchte, kann die ZAPPN-App live mitverfolgen.