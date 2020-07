Heute LIVE: Rapid Wien gegen LASK Linz - Live-Stream & TV-Übertragung

Heute Abend treffen Rapid Wien und LASK Linz im Kampf um den zweiten Tabellenplatz im direkten Duell aufeinander. Hier sehen Sie das Match live im TV und via Live-Stream.

Nachdem der LASK angekündigt hat, auf weitere Rechtsmittel bezüglich des Punkteabzugs zu verzichten, wird der Kampf um den Vizemeistertitel in der Fußball-Bundesliga sportlich geklärt. Rapid Wien hat die Chance, bereits eine Runde vor Saisonende alles klar zu machen. Voraussetzung dafür ist ein Heimsieg am Mittwochabend.

"Wir wollen wieder versuchen, einen Sieg einzufahren und hoffen, dass wir nach dem Spiel in der selben Situation sind wie vor dem Spiel, nämlich vor dem LASK", sagte Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer. Seine Truppe tritt mit einem Plus von zwei Punkten an.