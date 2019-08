Heute LIVE: Rapid Wien gegen LASK Linz - Live-Stream & TV-Übertragung

Im heutigen Schlager der Bundesliga-Runde treffen Rapid Wien und LASK Linz aufeinander. Hier sehen Sie das Match live im TV und via Live-Stream.

Der Schlager der fünften Runde der Fußball-Bundesliga steigt am heutigen Samstag in Wien, wenn es zum 150. Duell zwischen Rekordchampion Rapid Wien und Vizemeister LASK kommt. Dabei wird es wohl noch zwei weitere Jubiläen geben: Rapid-Kapitän Stefan Schwab steht vor seinem 250. Bundesliga-Match, beim Gegner Thomas Goiginger vor seinem 100.

Während sich Rapid in den letzten Spielen in der tabelle nach oben gekämpft hat, ist der LASK in der Meisterschaft noch ungeschlagen. Die Linzer werden allerdings einige Stammkräfte schonen, da am Dienstag schon das nächste entscheidende Spiel im Champions League-Play-Off wartet.

Rapid Wien gegen LASK live im TV

Bundesliga: Rapid Wien gegen LASK Linz im Live-Stream

Wer das Bundesiga-Spiel zwischen Rapid Wien und LASK Linz im Live-Stream mitverfolgen möchte, kann dies heute als Sky-Abonnent via Sky Go tun bzw. ist das Match auch via Sky Ticket für Tablet, Smartphone oder PC verfügar. Zahlreiche, illegale, Seiten bieten ebenfalls einen Live-Stream zum Spiel zwischen Rapid und Altach an. Hier müssen Nutzer allerdings mit Spam und eventuell auch nicht einwandfreien Streams rechnen, da diese Seiten keine Rechte an den TV-Übertragungen besitzen.