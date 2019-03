Heute LIVE: Rapid Wien gegen Hartberg - Live-Stream & TV-Übertragung

Eine kleine Chance auf die Meistergruppe besteht bei Rapid Wien noch. Dafür muss beim Spiel gegen den TSV Hartberg, aber auch bei den Spielen der Konkurrenten alles für Rapid Wien zusammenpassen. Hier sehen Sie das Match im Live-Stream und live im TV.

Bei Rapid regiert vor dem Heimspiel am Sonntag gegen den TSV Hartberg das Prinzip Hoffnung. Die Hütteldorfer haben vor der letzten Runde des Grunddurchgangs nur noch eine kleine Chance auf die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga – neben einem klaren Heimsieg über die Steirer wird auch Schützenhilfe von der Admira oder der Austria benötigt.

Anpfiff zum Match ist am heutigen Sonntag um 17.00 Uhr im Wiener Allianz Stadion. Das Spiel zwischen Rapid Wien und Hartberg wird allerdings nicht im Free-TV übertragen. Wer das Spiel zwischen Rapid und Hartberg trotzdem live im TV mitverfolgen möchte, muss den Bezahlsender Sky einschalten. Das Spiel wird ab 16.00 Uhr auf Sky Sport 7 HD übertragen. Ab 16.00 Uhr startet auf Sky Sport Austria die Vorberichterstattung zur Bundesliga-Runde inklusive Konferenzschaltung.

Der ORF bietet am Sonntagabend ab 19.15 Uhr eine Zusammenfassung der Bundesliga-Runde, bei der auch die Highlights des Matches Hartberg gegen Rapid Wien gezeigt werden.

Rapid Wien gegen TSV Hartberg im Live-Stream

Wer es heute nicht vor den Fernseher schafft, kann sich das Bundesliga-Match zwischen SK Rapid Wien und TSV hartberg auch via Live-Stream ansehen. Via Sky Go können Sky-Abonnementen auch auf mobilen Geräten oder PC einschalten. Neu im Sky-Angebot: Die 12er-Liga um 19,99 Euro monatlich.