Heute LIVE: Rapid Wien gegen Glasgow Rangers - Live-Stream & TV-Übertragung

Für Rapid Wien heißt es heute Abend gegen die Glasgow Rangers alles oder nichts. Mit einem Punktgewinn können die Hütteldorfer den EL-Aufstieg fixieren. Hier sehen Sie das Match im Live-Stream und live im TV.

Rapid Wien hat am heutigen Donnerstag im Heimspiel gegen die Glasgow Rangers die Gelegenheit, den Fans eine gewisse Entschädigung für die in der Fußball-Bundesliga abgelieferten Darbietungen zukommen zu lassen. Ein Punktgewinn gegen die Schotten würde den Aufstieg ins Europa-League-Sechzehntelfinale bedeuten, was den Hütteldorfern in zuvor sechs Versuchen erst einmal gelungen ist.