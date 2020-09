Heute LIVE: Rapid Wien gegen FC Admira - Live-Stream & TV-Übertragung

Heute Abend treffen zum Bundesliga-Auftakt Rapid Wien und FC Admira aufeinander. Hier sehen Sie das Match live im TV und via Live-Stream.

Nach dem erfolgreichen Start in der Champions-League-Qualifikation bei Lok Zagreb (1:0) und im Cup gegen den Regionalligisten St. Johann (5:0) will Rapid Wien auch das dritte Pflichtspiel der Saison gewinnen. Die Grün-Weißen empfangen am Freitagabend die Admira zum Fußball-Bundesliga-Auftaktmatch. "Unser Ziel ist es, die drei Punkte einzufahren", betonte Trainer Dietmar Kühbauer.