Heute LIVE: Rapid Wien gegen FC Admira - Live-Stream & TV-Übertragung

Rapid Wien will am Samstag im Heimspiel gegen die Admira die bislang verpatzte Saison ausbügeln. Hier sehen Sie das Match via Live-Stream und live im TV.

Rekordmeister Rapid spielt nach einer bisher verpatzten Saison in der Fußball-Bundesliga nur noch im “Konzert der Kleinen” mit. Zum Auftakt der Qualifikationsgruppe kommt am Samstag (17.00 Uhr) die Admira ins Allianz Stadion. Die Südstädter liegen nach der Punkteteilung statt sechs, nur noch drei Zähler hinter den Wienern und treten nach einem starken Jahresstart mit viel Selbstvertrauen an.

“Wir glauben nicht, dass nur weil wir Rapid sind, die Gegner vor Ehrfurcht erstarren. Wir müssen schon unsere Arbeit verrichten und werden keinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen”, sagte Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer im Hinblick auf die Premiere im neuen unteren Play-off. Ein Punkt fehlt den Hütteldorfern auf den SV Mattersburg, der im Kampf um den “Quali-Meistertitel”, der die Chance auf einen Europacup-Platz fix am Leben hält, in der Pole Position ist.

Rapid Wien gegen FC Admira: Live im TV Das Fußball-Match zwischen Rapid Wien und FC Admira in der Qualifikationsgruppe wird heute Nachmittag nicht live im Free-TV übertragen. Der Bezahlsender Sky hat sich in der heurigen Saison die Exklusivrechte der Bundesliga gesichert. Das Match zwischen Rapid und der Admira wird heute Nachmittag ab 16.00 Uhr live von Sky Sport 8 HD in hochauflösender Bildqualität übertragen. Die Bundesliga-Konferenz wird ab 16.00 Uhr auf Sky Sport Austria HD übertragen. Der Anpfiff der Partie findet um 17.00 Uhr statt.

Die Zusammenfassung des Spieltags ist heute Abend um 19.20 Uhr in ORFeins zu sehen. Dort stehen die Highlights der heutigen Sonntagspartien auf dem Programm, darunter auch die Begegnung zwischen Rapid Wien und FC Admira.

Rapid Wien gegen FC Admira im Live-Stream Wer es nicht rechtzeitig vor den Fernseher schafft, kann sich das Bundesligaspiel zwischen Rapid Wien und FC Admira via Sky auf Sky Go bzw Sky Ticket auf PC, Laptop oder dem Smartphone im Live-Stream ansehen. Während Sky-Abonennten via Sky Go einfach loslegen können, haben Nicht-Abonennten die Möglichkeit, das Match via Sky-Ticket mit einem Kurzzeit-Abo zu sehen.