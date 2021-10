Heute LIVE: Rapid Wien gegen Dinamo Zagreb - Live-Stream & TV-Übertragung

Heute Abend trifft Rapid Wien in der Europa League-Gruppenphase auf Dinamo Zagreb. Hier sehen Sie das Match live im TV und via Live-Stream.

Rapid Wien steht nach zwei Niederlagen in der Europa League-Gruppenphase bereits unter Druck. Gegen Dinamo Zagreb sollen daher die ersten drei Punkte eingefahren werden. "Wir können die Tabelle lesen. Wenn wir in der Gruppe dabeibleiben wollen, müssen wir einen Dreier einfahren", sagte Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer vor dem Match am heutigen Abend.