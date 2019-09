Heute LIVE: Rapid Wien gegen Admira - Live-Stream & TV-Übertragung

Nur Rang 6 in der Tabelle. Für Rapid Wien ist das zu wenig. Daher wollen die Grün-Weißen am Sonntag gegen die Admira punkten. Hier sehen Sie das Match zwischen Rapid und Admira live im TV und via Live-Stream.

Für Fußball-Rekordmeister Rapid zählt am Sonntag (14.30 Uhr/live Sky) im Heimduell mit Schlusslicht Admira nur ein Sieg. Mit Rang sechs ist die Truppe von Coach Dietmar Kühbauer in der Bundesliga hinter den Erwartungen zurück, neuerliche drei Punkte nach dem verdienten 3:1-Sieg im Derby bei der Austria würden mit ziemlicher Sicherheit einen Vorstoß in der Tabelle bringen.

Rapid Wien gegen Admira live im TV

Das Bundesliga-Duell zwischen Rapid Wien und FC Admira wird heute nicht im Free-TV übertragen. Im Pay-TV ist das Match ab 13.30 Uhr auf Sky auf dem Sender Sky Sport Austria 2 HD zu sehen. Der Anpfiff ist um 14.30 Uhr.

Die Zusammenfassung des Spieltags ist heute Abend um 19.15 Uhr in ORFeins zu sehen. Dort stehen die Highlights der heutigen Samstagspartien auf dem Programm, darunter auch die Begegnung zwischen Rapid und der Admira.

Bundesliga: Rapid Wien gegen Admira im Live-Stream