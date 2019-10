Heute LIVE: PSV Eindhoven gegen LASK - Live-Stream & TV-Übertragung

Am heutigen Donnerstagabend empfängt PSV Eindhoven den LASK in der Europa League. Hier sehen Sie das Match live im TV und via Live-Stream.

Mit einem 7:2 gegen Mattersburg und guter Stimmung im Gepäck trifft der LASK heute in der Europa League auswärts auf PSV Eindhoven. Ein sportlicher Höhepunkt für die Linzer, die es laut Coach Valerien Ismael mit dem "besten Gegner" in der laufenden Saison zu tun bekommen. Im Aufstiegskampf hofft man bei den bisher makellosen Niederländern aber allemal auf eine Erhöhung des Punktekontos.

Drei Zähler hat der LASK dank des Auftakterfolgs über Trondheim am Konto, Eindhoven führt die Tabelle von Gruppe D mit sechs Zählern vor Sporting Lissabon (3) an. Will der LASK international überwintern, käme zumindest ein Teilerfolg nicht ungelegen. "Wir verspüren keinen Druck, weil wir es richtig genießen", meinte Torhüter Alexander Schlager.

PSV Eindhoven gegen LASK Linz live im TV

Das Match PSV Eindhoven gegen LASK wird heute Abend im Free-TV auf Puls 4 übertragen. Der Sender überträgt das Europa League-Match zwischen Eindhoven und LASK Linz ab 21:00 Uhr in hochauflösender Bildqualität. Die Vorberichterstattung startet um 20.15 Uhr. Anpfiff ist um 21.00 Uhr im Philips Stadion in Eindhoven. Die Highlights aller weiteren EL-Partien präsentiert Puls 4 ab 23.10 Uhr.

Eindhoven gegen LASK im Live-Stream

Wer das Fußball-Match nicht live im TV mitverfolgen kann und auf der Suche nach einem Live-Stream ist, kann das Duell zwischen PSV und LASK problemlos via Puls 4 über die ZAPPN App und Spox.com streamen. Mit der heurigen Europa League-Saison hat sich der Streaminganbieter DAZN die Rechte an allen Live-Spielen gesichert. DAZN ist kompatibel mit Smart TVs, Smartphones, Tablets und Spielekonsolen. Über diese Geräte kann der Live-Stream zum Spiel PSV Eindhoven gegen LASK problemlos abgespielt werden.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das EL-Match online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht.

Das Europa-League-Match PSV Eindhoven - LASK im Ticker