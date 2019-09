Heute LIVE: Polen gegen Österreich - Live-Stream & TV-Übertragung

Österreich will beim EM-Quali-Match am Montag offensiv gegen Polen auftreten. Hier wird das Match Polen gegen Österreich in der EM-Quali im TV und via Live-Stream übertragen.

ÖFB-Teamchef Franco Foda kündigte einen offensiven Auftritt an. "Wir wollen selbst die Initiative im Spiel nach vorne ergreifen", betonte der Deutsche. Die Mannschaft sei derzeit sehr gefestigt. "Jeder Punkt ist wichtig, das zeigt die Tabellensituation. Wir wollen hier alles unternehmen, um Punkte mitzunehmen."

Während das ÖFB-Team am Freitag mit einem 6:0-Kantersieg gegen Schlusslicht Lettland Selbstvertrauen getankt hat, kassierten die Polen mit einem 0:2 in Slowenien die erste Niederlage der laufenden Qualifikation. "Die polnische Mannschaft will sich rehabilitieren, das wissen wir", erklärte Foda. "Aber alle Mannschaften in dieser Gruppe sind unter Druck, weil sie so eng ist."

Polen gegen Österreich live im TV

Wer es heute Abend nicht selbst ins Stadion schafft, kann den TV einschalten. Das EM-Quali-Match zwischen Polen und Österreich wird heute Abend auf ORFeins im Free-TV live übertragen. Die Übertragung startet um 20.15 Uhr, bevor um 20.45 Uhr der Anpfiff erfolgt.

EM-Quali: Polen gegen Österreich im Live-Stream

Jene, die zu dieser Zeit keinen Fernseher zur Verfügung haben, können die ORF-Übertragung vom Match Polen gegen Österreich auch via Live-Stream in der TVthek mitverfolgen.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das Spiel zwischen Polen gegen Österreich online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht.

Das Match im Live-Ticker

Fußball-Fans, die das Spiel nicht in live Bild verfolgen können, empfehlen wir am heutigen Fußball-Abend den VIENNA.at- Live-Ticker zum Spiel Polen gegen Österreich. Hier finden Sie Aufstellungen, Statistiken und blitzschnell aktualisierte Infos darüber, was im Stadion gerade passiert.