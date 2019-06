Heute LIVE: Österreich gegen Slowenien - Live-Stream & TV-Übertragung

Österreichs Fußball-Nationalmanschaft trifft heute Abend auf Slowenien und will wichtige Punkte in der EM-Qualifikation sammeln. Hier sehen Sie das Match live im TV und via Live-Stream.

Mit Rechenspielen muss sich Österreichs Fußball-Nationalmannschaft vor dem EM-Qualifikationsmatch am heutigen Freitag im Klagenfurter Wörthersee-Stadion gegen Slowenien nicht aufhalten. Alles andere als ein Sieg über den Weltranglisten-63. würde die Chancen auf eine EM-Teilnahme auf ein Minimum sinken lassen.

Das weiß auch Österreich-Kapitän Julian Baumgartlinger. "Wir müssen gewinnen", sagte der Leverkusen-Legionär. Mit der Drucksituation hat der Salzburger kein Problem. "Das ist keine unbekannte Konstellation, wir kennen sie schon aus vergangenen Qualifikationen. Es gehört zu unserem Job, damit umzugehen, egal ob im Nationalteam oder im Verein." Allerdings gab Baumgartlinger zu: "Die Spannung ist schon höher

Österreich gegen Slowenien live im TV

Wer es heute Abend nicht selbst ins Wörthersee Stadion in Klagenfurt schafft, kann den TV einschalten. Das EM-Quali-Match zwischen Österreich und Sloewenien wird heute Abend auf ORFeins im Free-TV live übertragen. Die Übertragung startet um 20.15 Uhr, bevor um 20.45 Uhr der Anpfiff erfolgt.

EM-Quali: Österreich gegen Slowenien im Live-Stream

Jene, die zu dieser Zeit keinen Fernseher zur Verfügung haben, können die ORF-Übertragung vom Match Österreich gegen Slowenien auch via Live-Stream in der TVthek mitverfolgen.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das Spiel zwischen Österreich und Slowenien online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht.

Das Match im Live-Ticker

Fußball-Fans, die das Spiel nicht in live Bild verfolgen können, empfehlen wir am heutigen Fußball-Abend den VIENNA.at- Live-Ticker zum Spiel Österreich gegen Slowenien. Hier finden Sie Aufstellungen, Statistiken und blitzschnell aktualisierte Infos darüber, was im Stadion gerade passiert.