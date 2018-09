Heute LIVE: Österreich gegen Schweden - Live-Stream & TV-Übertragung

Im heutigen Testspiel trifft das österreichische Fußball-Nationalteam auf Schweden. Hier sehen Sie, wo das Match im TV und via Live-Stream übertragen wird.

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft absolviert heute Abend die Generalprobe für die Nations League. Im Testspiel in der Wiener Generali Arena gegen den WM-Viertelfinalisten Schweden will sich die ÖFB-Auswahl den letzten Feinschliff für den neuen Bewerb holen, der am Dienstag mit dem Auswärtsmatch gegen Bosnien-Herzegowina beginnt.