Heute LIVE: Österreich gegen Nordirland - Live-Stream & TV-Übertragung

Österreich trifft heute Abend in der Nations League auf Nordirland. Hier sehen Sie das Match im Live-Stream, via TV-Übertragung und im Live-Ticker.

Das ÖFB-Team befindet sich schon im zweiten Nations-League-Spiel unter Zugzwang. In der Partie am heutigen Freitag im Wiener Happel-Stadion gegen Nordirland müssen nach der Auftakt-Niederlage vor einem Monat in Bosnien-Herzegowina ziemlich sicher drei Punkte eingefahren werden, um die realistische Chance auf den Gruppensieg zu wahren.

Nordirlands Einserstürmer Kyle Lafferty hat überraschend für die Fußball-Nations-League-Spiele am Freitag in Wien gegen Österreich und am Montag in Sarajevo gegen Bosnien-Herzegowina abgesagt. Wie Teamchef Michael O’Neill berichtete, informierte ihn der Profi der Glasgow Rangers am Sonntagabend von seiner Entscheidung. Die Gründe dafür wurden nicht bekannt.