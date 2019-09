Heute LIVE: Österreich gegen Lettland - Live-Stream & TV-Übertragung

Hier sehen Sie das Match Österreich gegen Lettland live im TV und via Live-Stream.

Österreich hat gegen Lettland in der EM-Qualifikation den dritten Sieg in Folge im Visier. Hier sehen Sie das EM-Qualimatch zwischen Österreich und Lettland live im TV und via Live-Stream.

Die Österreicher gehen in Salzburg als klarer Favorit ins Duell mit Gruppenschlusslicht Lettland. Das Wort "Pflichtsieg" wollte Teamchef Franco Foda nicht in den Mund nehmen, sagte dann aber doch: "Wir müssen dieses Spiel unbedingt gewinnen."

Nach dem Fehlstart gegen Polen (0:1) und Israel (2:4) hat sich das ÖFB-Team mit Siegen gegen Slowenien (1:0) und Nordmazedonien (4:1) wieder in eine gute Ausgangsposition gebracht. "Wenn man zur EM 2020 will, muss man seine Heimspiele gewinnen. Und wir werden alles daran setzen", versprach Foda. "Wir sind auf alle Szenarien vorbereitet." Auch auf ein Geduldsspiel gegen einen sehr defensiv eingestellten Gegner.

Lettland ist zwölf Länderspiele sieglos, hat alle vier bisherigen Quali-Spiele verloren. Foda warnte dennoch vor den Balten. "Man sollte vor jedem Gegner Respekt haben", meinte der Deutsche. "Ich habe auch der Mannschaft mitgeteilt, dass es für uns kein einfaches Spiel wird." In Polen etwa hatten die Letten im März bis zur 75. Minute ein 0:0 gehalten, ehe es ein 0:2 setzte.

Österreich gegen Lettland live im TV

Wer es heute Abend nicht selbst in die Red Bull Arena in Wals/Siezenheim schafft, kann den TV einschalten. Das EM-Quali-Match zwischen Österreich und Lettland wird heute Abend auf ORFeins im Free-TV live übertragen. Die Übertragung startet um 20.15 Uhr, bevor um 20.45 Uhr der Anpfiff erfolgt.

EM-Quali: Österreich gegen Lettland im Live-Stream

Jene, die zu dieser Zeit keinen Fernseher zur Verfügung haben, können die ORF-Übertragung vom Match Österreich gegen Lettland auch via Live-Stream in der TVthek mitverfolgen.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das Spiel zwischen Österreich und Lettland online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht.

Das Match im Live-Ticker

