Heute LIVE: Österreich gegen Israel - Live-Stream & TV-Übertragung

Österreich empfängt heute Abend Israel in der EM-Qualifikation in Wien. Hier sehen Sie das Match zwischen Österreich und Israel live im TV und via Live-Stream.

Österreichs Fußball-Nationalteam will am heutigen Donnerstag die Basis für ein erfolgreiches Finish in der EM-Qualifikation legen. Zumindest ein Punktgewinn zu Hause gegen Israel ist Pflicht, um die EM-Teilnahme weiter in der eigenen Hand zu haben. Das in den vergangenen vier Partien ungeschlagene ÖFB-Team ist im Ernst-Happel-Stadion trotz Personalsorgen aber auf drei Punkte aus.

"Ich gehe davon aus, dass es ein sehr offensives Spiel wird von beiden Mannschaften", meinte Teamchef Franco Foda am Mittwoch in seiner Abschlusspressekonferenz. "Israel muss das Spiel unbedingt gewinnen - aber auch wir." Zwei EM-Tickets sind in der Gruppe zu vergeben. Rechnerisch könnte den Österreichern auch ein Remis reichen, um mit einem anschließenden Sieg am Sonntag in Ljubljana an den zweitplatzierten Slowenen vorbeizuziehen.

Österreich gegen Island live im TV

Wer es heute Abend nicht selbst ins Wiener Ernst Happel-Stadion schafft, kann den TV einschalten. Das EM-Quali-Match zwischen Österreich und Israel wird heute Abend auf ORFeins im Free-TV live übertragen. Die Übertragung startet um 20.15 Uhr, bevor um 20.45 Uhr der Anpfiff erfolgt.

EM-Quali: Österreich gegen Israel im Live-Stream

Jene, die zu dieser Zeit keinen Fernseher zur Verfügung haben, können die ORF-Übertragung vom Match Österreich gegen Israel auch via Live-Stream in der TVthek mitverfolgen.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das Spiel zwischen Österreich und Israel online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht.

Das Match im Live-Ticker

Fußball-Fans, die das Spiel nicht in live Bild verfolgen können, empfehlen wir am heutigen Fußball-Abend den Live-Ticker zum Spiel Österreich gegen Israel.