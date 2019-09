Heute LIVE - ÖFB-Cup: Rapid Wien gegen Red Bull Salzburg - Live-Stream & TV-Übertragung

Die zweite Runde des ÖFB-Cups bringt heute Abend das Schlagerspiel zwischen Rapid Wien und Titelverteidiger Red Bull Salzburg. Hier sehen Sie das Match live im TV und via Live-Stream.

Schon in der zweiten Runde kommt es heute Abend zur Neuauflage des ÖFB-Cup-Endspiels 2019 zwischen SK Rapid Wien und Titelverteidiger Red Bull Salzburg. Beide Teams gehen mit viel Selbstvertrauen in die Partie: Die Hütteldorfer feierten zuletzt in der Bundesliga drei Siege en suite, und die Gäste aus der Mozartstadt sind in dieser Saison überhaupt noch ungeschlagen.