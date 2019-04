Heute LIVE ÖFB-Cup: LASK Linz gegen Rapid Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Heute Abend treffen im Halbfinale des ÖFB-Cup LASK Linz und Rapid Wien aufeinander. Wo Sie das Spiel im Live-Stream und via TV-Übertragung sehen können, lesen Sie hier.

Die Linzer gehen heiß in das Cup-Duell gegen Rapid Wien. Die bisherigen Saisonduelle gingen mit 2:1 in Pasching und 1:0 in Wien an die Oberösterreicher. Im ÖFB-Cup ist es das insgesamt siebente Duell der beiden Traditionsclubs. Rapid siegte viermal, zuletzt 2017 durch einen 2:1-Heimsieg im Semifinale, zweimal kam der LASK eine Runde weiter. Beeindruckend ist vor allem die Heimstärke der Glasner-Elf, die seit dem 1:3 gegen den WAC am 20. Mai des Vorjahres im Waldstadion ungeschlagen ist.