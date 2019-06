Heute LIVE: Nordmazedonien gegen Österreich - Live-Stream & TV-Übertragung

Heute Abend treffen Nordmazedonien und Österreich in der EM-QUalifikation aufeinander. Hier sehen Sie das Match live im TV und im Live-Stream.

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat heute Abend in Skopje gegen Nordmazedonien den zweiten Sieg in der EM-Qualifikation binnen vier Tagen im Visier. Mit einem Erfolg über Nordmazedonien würde die ÖFB-Auswahl den Fehlstart vom März halbwegs wettmachen und sich für die entscheidende Phase im Herbst in eine gute Position bringen.