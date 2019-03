Heute LIVE: Napoli gegen Red Bull Salzburg - Live-Stream & TV-Übertragung

Im heutigen Europa League-Achtelfinale empfängt Napoli Red Bull Salzburg. Hier sehen Sie das Match live im TV und im Live-Stream.

Im heutigen Europa LEague-Achtelfinale bekommt es Red Bull Salzburg auswärts mit einem harten Brocken zu tun. “Wir spielen gegen eine abgezockte und auch individuell sehr starke Truppe”, sagte Salzburg-Trainer Marco Rose vor dem Duell mit Italiens Tabellenzweiten. So negativ die Italien-Bilanz der österreichischen Fußballclubs im Europacup auch ausfällt, die Quote von Red Bull Salzburg kann sich vor dem ersten Europa-League-Duell mit Napoli am Donnerstag mehr als sehen lassen: Sechs Spiele gegen italienische Vereine haben die “Bullen” absolviert und dabei drei Siege und zwei Remis geholt.