Heute LIVE: Mattersburg gegen Rapid Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Rapid Wien muss heute gegen SV Mattersburg drei Punkte einfahren, um noch eine Chance auf die Meistergruppe zu haben. Hier sehen Sie das Match im Live-Stream und live im TV.

Zwei Runden vor der Teilung in Meister- und Qualifikationsgruppe haben Rechenspiele in der Fußball-Bundesliga Hochkonjunktur. Rapid können diverse Tüfteleien relativ egal sein, denn für die Hütteldorfer gilt: Wenn man noch unter den Top sechs landen will, müssen die Partien am Sonntag in Mattersburg und eine Woche später daheim gegen Hartberg mit großer Sicherheit gewonnen werden.