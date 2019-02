Heute LIVE: Manchester United gegen Paris Saint-Germain - Live-Stream & TV-Übertragung

Manchester United trifft im Champions League-Achtelfinalhit auf Paris Saint-Germain. Hier wird das CL-Match im Live-Stream und im TV übertragen.

Ole Gunnar Solskjaer hat aus der “Lachnummer” wieder einen gefürchteten Gegner geformt. Seit seiner Bestellung als Chefcoach von Manchester United hat der Norweger scheinbar alles richtig gemacht. Zehn Siege in elf Spielen stehen für den noch ungeschlagenen Solskjaer zu Buche. In Manchester hofft man, dass die Serie auch im Champions-League-Achtelfinalhit gegen Paris Saint-Germain anhält.

ManU geht gegen PSG am heutigen Dienstag als leichter Favorit ins Hinspiel. Im Old Trafford fehlt Paris Saint-Germain nicht nur der noch länger verletzte Neymar, mit Edinson Cavani steht ein weiterer Topstürmer verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. PSG-Coach Thomas Tuchel weiß um die Bedeutung des Achtelfinales. Ein Aus könnte auch ein Ende seiner Tätigkeit beim Scheich-Club besiegeln. Paris hat es in den vergangenen Saisonen in der Champions League nie weiter als ins Viertelfinale geschafft. Die Eigentümer aus Katar streben vehement den Titel an.