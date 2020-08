Heute LIVE: Manchester United gegen LASK Linz - Live-Stream & TV-Übertragung

Am Mittwochabend treffen Manchester United und LASK Linz im EL-Achtelfinal-Rückspiel aufeinander. Hier sehen Sie das Match via Live-Stream und live im TV.

Ein Thriller ist im Achtelfinal-Rückspiel des LASK gegen Manchester United am Mittwoch nicht mehr zu erwarten. Dass der englische Rekordmeister nach dem 5:0 im Hinspiel in der Europa League noch ins Stolpern kommt, wagte vor dem Auftritt im "Theatre of Dreams" niemand zu träumen.