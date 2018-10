Heute LIVE: Manchester United gegen FC Valencia - LIVE-Stream & TV-Übertragung

ManU gegen Valencia in der Champions League: LIVE-Stream & live im TV.

Manchester United steht derzeit in der Krise und Coach Jose Mourinho in der Kritik. Umso wichtiger der Auftritt in der Champions League gegen FC Valencia. Hier wird das CL-Match im Live-Stream und im TV übertragen.

Nach dem schlechtesten Saisonstart von Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United seit 29 Jahren muss Trainer Jose Mourinho um seinen Job bangen. Zinedine Zidane wird bereits als Nachfolge-Kandidat gehandelt. Denn die Stimmung bei den “Red Devils” ist spätestens nach dem 1:3 bei West Ham United, für das auch Marko Arnautovic traf, endgültig vergiftet.

Immer wieder gibt es Nebenkriegsschauplätze beim Traditionsverein. Das Verhältnis zwischen Mourinho und Weltmeister Paul Pogba ist nach mehreren öffentlichen Disputen überaus angespannt. Im Sommer wollte Mourinho mehr Geld für Neuverpflichtungen, die er nicht bekam. Am heutigen Dienstag empfängt ManU FC Valencia in der Champions League.